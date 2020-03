Jimmy Hartwig erlebte Rassismus in eigener Familie

In der Kirschenallee in Offenbach, in Nachkriegsbaracken, wuchs Jimmy in Armut auf. Die Ablehnung und Abneigung spürte er permanent. Sein Opa war grausam. Einmal lockte er Jimmy, der als William Georg geboren wurde, absichtlich in ein Feld voller Brennnessel. Hartwig weint bei "Lebenslinien": "Wie kann man ein Kind, nur weil es eine andere Hautfarbe hat, nur so scheiße behandeln?" Seine Mutter riet ihm, sich in der Schule nicht provozieren zu lassen: "Wenn sie dich bespucken, dann darfst du nichts machen." Der Fußball gab ihm Halt, Abwechslung und die Rettung.