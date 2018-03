Söder erzählt nur von sich selber - und das auch nur in engen Grenzen. "Ich stehe sehr früh auf am Morgen, zwischen 5:30 und 6:00 Uhr. Und wenn ich am Wochenende daheim bin, dann gehe ich mit den Hunden zum Bäcker." Alkohol trinkt er bekanntlich fast keinen. Und Sport? "Fahrradfahren, Schwimmen, Tennis. Vor allem Schwimmen befreit den Kopf." Ins Bett gehe er, berichtet er, "selten nach Mitternacht".

Der bayerische Ministerpräsident als bekennender "Star Wars"-Fan

Für seine Hobbys hat der neue Ministerpräsident, bekennender Fan von Filmen wie "Star Wars" und "Game of Thrones", aber in seinem neuen Amt möglicherweise noch etwas weniger Zeit als bisher schon. "Ich gehe nach wie vor gerne ins Kino", berichtet er. Und: "Ich habe einen sehr großen Fernseher. Den Luxus haben wir uns mal geleistet." Und was ist Luxus sonst für ihn? "Zeit", entgegnet er. "Morgens aufstehen und einmal keinen Terminplan zu haben, sich nichts vorzunehmen."

Ganz lässt ihn die Politik aber offenbar nie los - nicht einmal beim Spaziergang mit Fanny und Bella. "Da fliegen mir die Gedanken zu", berichtet Söder. Dann kommt es vor, dass er nach Hause kommt und sich schnell ein paar Notizen macht. Nach Ostern steht ja beispielsweise seine erste große Regierungserklärung an. Gibt es Momente, in denen er die Politik mal komplett abschalten kann? "Wenn ich schlafe."