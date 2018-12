Prinz Harrys Schwiegervater im TV Thomas Markle fordert: Die Queen soll seine Probleme mit Meghan lösen

Seine Hoffnungen ruhen nun offenbar auf Queen Elizabeth II. (92). "Ich bin davon enttäuscht", erklärte Markle zum angeblichen Verhalten seiner Tochter. "Ich bin nicht sicher, warum es passiert... Ich habe mehrere Wochen lang versucht, sie zu erreichen, jeden Tag versuche ich, ihr eine Nachricht zu senden, aber ich habe nie etwas zurückbekommen." Er wäre dankbar für alles, was die Queen tun könne, "und ich denke, dass sie die familiären Probleme lösen möchte". Alle Familien, "ob königlich oder nicht, sind gleich und sollten an den Feiertagen zusammen sein", so Markle weiter.