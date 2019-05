Prinz Harry begleitet die Queen Herzogin Meghan lässt Mittagessen mit Trump sausen

Herzogin Meghan (37) wird offenbar nicht anwesend sein, wenn ihr Ehemann Prinz Harry (34) und Queen Elizabeth II. (93) ein Mittagessen für US-Präsident Donald Trump (72) und First Lady Melania (49) ausrichten. Das berichtet "foxnews.com". Der private Termin im Buckingham Palast wird am ersten Tag des dreitägigen Staatsbesuchs, am 3. Juni, stattfinden. Auch Prinz Charles (70) und Camilla (71) sollen dabei sein.