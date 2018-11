Preußen Münster gegen TSV 1860 München

Auf geht's für die Löwen zum Tabellenzweiten nach Münster. Ein in mehrer Hinsicht besonders Spiel für den TSV 1860. Nicht nur, dass die Münsteraner mit ihren Fans im Clinch liegen und über 2.000 Anhänger der Löwen die Auswärtsfahrt mitmachen - auch für Adriano Grimaldi wird es ein besonders Spiel.

Der Münchner Sturm-Ochse wechselte ja erst vor der Saison von Münster an die Isar, für ihn ist es also eine Rückkehr zu den alten Kollegen. Dass er dort nicht nur sportlich sehr erfolgreich war, sondern auch bei den Mitspielern gut ankam, hat uns Münster-Profi Tobias Rühle verraten. Hier lesen Sie das gesamte Interview.

Bierofka warnt vor der Offensive

Geht man rein nach dem Papier, dürfte das Spiel ein wahres Offensiv-Spektakel werden. Denn es ist das Duell der beiden offensivstärksten Teams der Liga, die zweitplatzierten Münsteraner konnte mit 25 Punkten jedoch deutlich mehr Zähler holen als die Sechzger. Löwen-Coach Daniel Bierofka erwartet allerdings ein offenes Spiel. "Es kann in beide Richtungen gehen: ein offener Schlagabtausch, oder viel über die zweiten Bälle", so der Cheftrainer am Freitag.