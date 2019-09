Jetzt wird die historische Reklame zum Politikum: Am Freitag hat die Stadratsfraktion der CSU einen Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geschickt. Darin bittet sie die Verwaltung, nochmals mit Osram in Kontakt zu treten, "um eine pragmatische Lösung für den Verbleib des Schriftzugs am Stachus zu finden".