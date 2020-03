Als Reiter anfängt zu sprechen, klingt er nicht mehr so abgehetzt wie noch vor etwas über zwei Wochen mitten in der Nacht nach dem ersten Wahlgang am Harras, wenige Minuten nachdem klar geworden war, dass er in die Stichwahl gegen Kristina Frank (CSU) muss. Heute spricht Reiter mit ruhiger Stimme, als er dem Kreisverwaltungsreferenten Thomas Böhle (SPD), den anderen Kollegen aus der Stadtverwaltung und den freiwilligen Wahlhelfern für den "reibungslosen Ablauf dieser ungewöhnlichen Wahl", bei der nur per Brief abgestimmt werden konnte, dankt. Und seinen Münchnern, die ihm mit dem Ergebnis ganz eindeutig das Vertrauen geschenkt haben.