15:28 Uhr: Mit dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft hat Robbens gute Fitness nicht allzu viel zu tun, meint er selbst: "Wichtig ist, dass man richtig trainiert und viel spielt. So wie ich mich jetzt fühle, mach ich einfach weiter. Wenn es im nächsten Jahr immer noch so ist, dann werde ich das ebenfalls tun. Man kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, um sich körperlich und geistig fit zu fühlen."

15:25 Uhr: Die Entwicklung in Holland bewertet Robben positiv: "Ich glaube, man sieht momentan eine positive Entwicklung. Ich bin froh, dass es in den Niederlanden mal wieder zwei Mannschaften in der Champions League gibt. Ajax hat ja auch das erste Spiel überzeugend gewonnen. Ich hoffe, dass mindestens eine davon auch in Europa überwintern kann."

15:23 Uhr: Als Grund für seine gute Verfassung in dieser Saison nennt Robben, dass er zum ersten Mal seit Jahren wieder eine komplette Vorbereitung mitmachen konnte. "Aber die Kinder halten auch jung. Mit drei Kindern ist immer was los", sagt Robben.

15:22 Uhr: "Ich hoffe, wir sehen morgen ein Spiel auf gutem Niveau. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unser Spiel durchziehen. Es ist immer so: Wenn man einmal nicht gewinnt, dann ist für die Öffentlichkeit auf einmal vieles nicht mehr gut. Wir wollen morgen ein gutes Spiel zeigen und eine Serie starten", kündigt Robben an.

15:20 Uhr: Wie Robben bestätigt, hatte er in jungen Jahren auch ein Angebot von Ajax, entschied sich aber für die PSV Eindhoven. Ein Grund dafür: Die Hauptstädter hatten seinen Namen falsch geschrieben.

15:19 Uhr: "Ich finde es ein schönes Spiel und freue mich", sagt Robben. "Es ist natürlich schön, gegen eine holländische Mannschaft zu spielen. Das ist in meiner Karriere noch nicht so oft passiert."

15:18 Uhr: Grund für die Verspätung ist übrigens ein Extra-Training von Robben. "Man muss zuerst auf die wichtigen Dinge schauen", sagt Robben.

15:17 Uhr: Da ist er ja! Mit flotter 45-minütiger Verspätung bequemt sich nun auch Arjen Robben auf das Podium.

14:28 Uhr: Arjen Robben trifft morgen auf seine Landsleute: "Arjen wird morgen höchstwahrscheinlich schon spielen", scherzt Kovac. "Er ist hochmotiviert und will gegen seine Landsleute natürlich gewinnen."

14:26 Uhr: Wie geht Kovac mit der Kritik an seiner Rotation um? "Ich bin tagtäglich mit der Mannschaft zusammen und daher ist es leichter für mich das zu beurteilen. Wenn ich nicht rotiere, fragt man: 'Warum spielt der Spieler oder jener Spieler nicht?' Nach sieben Spielen mit Rotation mit sieben Siegen war alles gut und jetzt nicht mehr nach zwei Spielen, das ist mir zu leicht."

14:25 Uhr: Die Bayern taten sich zuletzt schwer mit dem Gegenpressing der Gegner. "Wir haben es letztes Jahr bei der Eintracht ja ähnlich wie Augsburg und Hertha gemacht. Ich wiederhole mich: Wir müssen wieder unsere Chancen nutzen. Es geht einzig und alleine darum, wie wir unsere Aktionen zu Ende bringen."

14:22 Uhr: Wie will Niko Kovac die Chancenverwertung verbessern? "Wir arbeiten immer an den Abschlüssen. Das haben wir so gemacht, als wir die Chancen noch verwandelt haben, und das tun wir immer noch. Am Ende geht es immer um die Übung", sagt Kovac und legt einen Golf-Spruch nach: "Je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich." Na dann...

14:20 Uhr: Kovac bleibt trotz der letzten Ergebnisse optimistisch: "Ich denke nicht, dass wir die nächsten zehn Spiele nacheinander verlieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben es am Anfang der Saison so klasse gemacht. Die Spieler müssen sich wieder darauf besinnen, was wir gut gemacht haben. Wir wollen an den Kleinigkeiten arbeiten, dürfen nicht immer etwas Besonderes machen wollen."

14:19 Uhr: Kovac stellt sich hinter den zuletzt hart kritisierten Jérôme Boateng: "Es wäre viel zu einfach zu sagen, dass es nur an einem Spieler lag. Vor den Gegentoren haben wir bereits an der Mittellinie Fehler gemacht. Man prägt sich halt den letzten Spieler der Kette ein, der den Fehler gemacht hat."

14:18 Uhr: Gute Nachrichten: Leon Goretzka ist wieder dabei, damit sind abgesehen von den Langzeitverletzten wieder alle fit.

14:17 Uhr: Wie lief die Aufarbeitung der letzten Ergebnisse? "Meine Mannschaft hat es schon gestört, dass wir verloren haben. Meine Mannschaft hat heute im Training schon den Eindruck gemacht, dass sie eine Reaktion zeigen will. Es geht um Kleinigkeiten, die wir besser machen müssen."

14:15 Uhr: Was erwartet Kovac vom Gegner? "Ich freue mich darüber, dass es zu einem solchen Duell mit zwei großen Klubs kommt. Ajax ist eine gute, talentierte Mannschaft mich tollen Individualisten. Sie haben technisch sehr starke Spieler, haben gerne den Ball und bestimmen den Rhythmus. Aber wir sind der FC Bayern und spielen in der Allianz Arena, daher wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken", so Kovac.

14:13 Uhr: Wie geht Niko Kovac mit den letzten Ergebnissen um? "Grundsätzlich sind wir sehr erfolgsverwöhnt. Das letzte Spiel war nicht sehr erfreulich, aber ich bewerte die Saison nicht anhand der letzten beiden Spiele. Wir haben neun Spiele gespielt und sieben davon gewonnen. Es war nicht alles eitel Sonnenschein, als wir gewonnen haben, und es ist nicht alles schlecht, nachdem wir jetzt verloren haben. Wichtig ist, dass wir unsere Chancen wieder machen. Wir arbeiten alles sachlich und fachlich auf."

14:12 Uhr: Da sind sie ja! Niko Kovac betritt mit Pressesprecher Dieter Nickles das Podium...

14:04 Uhr: Wir nutzen die Zeit, um einen kurzen Blick auf die Statistik zu werfen - die ist nämlich ziemlich ausgeglichen. Viermal trafen die beiden Teams bislang aufeinander, beide konnten je ein Spiel für sich entscheiden, zweimal gab es ein Unentschieden. Die letzte Partie datiert vom Dezember 2004, als es ein 2:2 in Amsterdam gab.

13:59 Uhr: Auch für den Holländer Arjen Robben ist die Partie eine besondere - er trifft auf seine Landsleute! Der 34-Jährige tritt gleich ebenfalls auf's Podium.

13:57 Uhr: Die Bayern konnten die letzten beiden Spiele nicht für sich entscheiden, am Freitagabend setzte es sogar eine 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC. Welche Schlüsse hat Niko Kovac aus den beiden sieglosen Spielen gezogen? Gleich gibt's die Antworten.

13:55 Uhr: Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Morgen Abend empfängt der FC Bayern Ajax Amsterdam, jetzt gleich stellen sich Niko Kovac und Arjen Robben auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.