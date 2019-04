Premiere von "Our Planet" Seltener Auftritt: Charles, William und Harry gemeinsam unterwegs

Die neunteilige Netflix-Dokumentation zeigt die Auswirkungen des Klimawandels auf alle Lebewesen der Erde. Prinz Charles wandte sich bei der Premiere in einer Rede an die Menge und sagte: "Ich war enorm berührt, als ich heute Abend zusammen mit meinen Söhnen gebeten wurde, diese wirklich bemerkenswerte Serie aus der Taufe zu heben. [...] Die Aufklärung darüber, was wir haben, was wir zerstört haben und was regeneriert werden kann und muss, könnte nicht aktueller oder dringender sein."