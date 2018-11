Hoeneß bedauert Bernat-Attacke

Nun ruderte Hoeneß zurück und zeigte Reue für seine harten Worte. "Es hat mir sehr leid getan, Juan Bernat beleidigt zu haben, seine Spielweise in einem Spiel, das würde ich so nicht mehr machen", erklärte Hoeneß nach dem 2:0 der Bayern gegen AEK Athen am Mittwochabend.