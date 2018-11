"Wir fahren nicht als Favorit nach Dortmund, sondern als Außenseiter zum ersten Mal seit langer Zeit", sagte Hoeneß noch am Mittwochabend am Rande der Partie gegen AEK Athen (2:0). Selbst wenn die Münchner in dieser Saison nicht die Meisterschale gewinnen würden, ginge die Welt für den FC Bayern nicht unter. (Alle Infos zum Bundesliga-Klassiker finden Sie in unserem AZ-Newsblog)