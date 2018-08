München - Bayern-Präsident Uli Hoeneß sieht die öffentliche Präsentation der WM-Analyse durch Bundestrainer Joachim Löw am Mittwochmittag in der Allianz Arena kritisch. "Ich halte überhaupt nichts davon, jetzt so eine Alibi-Veranstaltung zu machen vor den Medien, um den tollen Hecht zu spielen", sagte Hoeneß nach dem Abschiedsspiel von Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger am Dienstagabend.