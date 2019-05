Ob das Online-Portal mit seinen Bildern wirklich Recht behält, wird sich jedoch erst in rund zwei Wochen zeigen. Erfahrungsgemäß präsentieren die Münchner ihr Heimtrikot für die kommende Spielzeit immer am letzten Bundesliga-Spieltag – dieses Jahr wäre das der 18. Mai, wenn es in der Allianz Arena gegen Eintracht Frankfurt geht.