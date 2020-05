Diese "Stars" haben ihre Teilnahme dementiert

Die Gerüchteküche zu den Kandidaten in "Das Sommerhaus der Stars" ist am brodeln. Laut Medienberichten sollten auch Marc Terenzi mit Freundin Viviane und Carina Spack mit Freund Serkan in die Promi-WG einziehen. Allerdings haben sie ihre Teilnahme an dem RTL-Format bereits dementiert.