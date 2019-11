"Wenn Büros gebaut werden, müssen auch gleich die Wohnungen für die Leute mitgeplant werden, die in den Büros arbeiten werden", sagt ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff. "Wenn das in einem Gebäudekomplex möglich ist, hat das auch für den Verkehr Vorteile." Die Büromitarbeiter hätten einen kurzen Weg in den Job – und seien am Hauptbahnhof gut an den ÖPNV angebunden.