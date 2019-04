Post zum Hochzeitstag Prinz Charles und Herzogin Camilla: Verliebte Blicke auf Instagram

Seit 14 Jahren sind Herzogin Camilla (71) und Prinz Charles (70) nun schon verheiratet. Anlässlich ihres Hochzeitstages am 9. April teilten die beiden auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein neues Porträt-Foto von sich. Darauf sind die beiden in festlichen Outfits zu sehen. Verliebt blicken sie sich tief in die Augen.