Polo-Turnier in Italien Prinz Harry verbrachte erste Nacht ohne Baby Archie

Am 6. Mai kam Baby Archie zur Welt. Jetzt, also rund drei Wochen nach der Geburt des ersten Sohnes von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), scheint langsam aber sicher schon der Abnabelungsprozess von Mama und Papa zu beginnen. Wie unter anderem das britische Boulevard-Blatt "The Sun" berichtet, verbrachte Harry jetzt die erste Nacht nicht an der Seite seiner Frau und seines Kindes. Er flog nämlich kurzerhand nach Rom, um dort an einem Polo-Turnier teilzunehmen und blieb auch über Nacht in Italien.