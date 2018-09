Italiener belästigt gleich zwei Frauen

Mit zwei Ohrfeigen und einer Festnahme endete der Wiesn-Besucht für einen 23-jährigen Italiener am Mittwoch. Er hatte zunächst eine Frau gegen ihren Willen auf den Mund geküsst, und nur wenig später einer anderen an den Po gegrapscht. Als andere Gäste am Tisch das bemerkten, kam es zum Streit, der schließlich vom Ordnungsdienst und der Polizei beendet wurde. Lesen Sie hier noch mehr dazu.

Wiesnblaulicht: Die Meldungen vom Mittwoch, 26.09.2018

Wiesn-Bedienung verhaftet

Ein 33-Jähriger aus Würzburg, der in der Bräurosl als Kellner arbeitet, ist am Montagabend von der Polizei festgenommen worden. Er war in Würzburg nicht zu einem Gerichtstermin erschienen. Der Vorwurf: Diebstahl. Daraufhin wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Die Fahnder bekamen den Tipp, dass der Gesuchte auf dem Oktoberfest arbeitet. Als Beamte der Wienswache den 33-Jährigen abführen wollten, versuchte er zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und fesselten ihn.

15 Kinder im Trubel verloren

Für 15 Familien endete der Ausflug zur Wiesn mit einem Schreck. Im Trubel hatten sie ihre Kinder aus den Augen verloren. Zehn von ihnen fand die Polizei noch, bevor die Eltern eine Vermisstenanzeige erstattet hatten. Fünf fanden die Beamten aufgrund einer Anzeige. Das Jüngste der Kinder ist erst drei Jahre alt gewesen, das älteste 13.

Frau schlägt mit High-Heel zu

Weil ein Taxifahrer am Montagabend an der Schwanthalerhöhe einen Koch (56), dessen Frau sowie deren thailändische Familie (allesamt betrunken) nicht mitnehmen wollte, kam es zum Streit. Lesen Sie hier mehr dazu!

Wiesnblaulicht: Die Meldungen vom Dienstag, 25.09.2018

Am dritten Wiesntag kam es auf dem Oktoberfest zu Diebstählen, sexuellen Übergriffen und einer räuberischen Erpressung.

Japaner wird ausgeraubt

Ein 22-Jähriger aus Japan ist am Montag von einer Gruppe Jugendlicher so lange bedroht worden, bis er ihnen 50 Euro und sein Smartphone gab. Die Jungendlichen packten den Wiesn-Besucher immer wieder am Kragen und verfolgten ihn. Aus Angst rückte der Japaner schließlich Geld und Handy raus. Der 22-Jährige erstattete eine Anzeige bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof.

Kontrollen im Umfeld der Wiesn

Für mehrere Personen endete der geplante Besuch der Wiesn schon vorzeitig. Bei einem 31-jährigen Rumänen wurde bei den Einlasskontrollen ein verbotenes Springmesser sichergestellt. Dem Mann wurde der Zutritt verweigert.

Ein alkoholsierter 23-jähriger Kanadier versuchte, über den Zaun zu klettern. Eine vorbeikommende Streife belehrte den Mann. Da er auf dem Gehweg aber Passanten anpöbelte und dann erneut versuchte, über den Zaun aufs Festgelände zu gelangen, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Bei einer Kontrolle zweier Rumänen wurde festgestellt, dass beide Männer zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie wurden wegen Hausfriedensbruch gesucht. Zur weiteren Sachbearbeitung nahm die Polizei sie mit auf die Wiesn-Wache.

Taschendiebfahnder erfolgreich

Im gleich Zelt war den Fahndern zuvor ein 25-jähriger Italiener aufgefallen, der eine auf einer Bierbank liegen gebliebenen Handtasche an sich nahm. Er wurde festgenommen und die Haftanstalt überstellt, da er keinen festen Wohnsitz hat. Die Besitzerin der Handtasche konnte ausfindig gemacht werden.

Mehrere sexuell motivierte Straftaten

Ebenfalls kam es zu mehreren sexuell motivierten Straftaten. Ein zunächst unbekannter Mann berührte eine 20-jährige Münchnerin in einem Zelt mehrmals an der Brust. Außerdem zerriss er einer weiteren 20-Jährigen das Dirndl. Der Mann wurde vom Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde zunächst festgenommen und, nachdem die Polizei die Personalien des Australiers festgestellt hatten, angezeigt und entlassen.

Schlimmer traf es eine finnische Touristin. Sie wurde am Samstag in einem Gebüsch vergewaltigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Unbekannter fasste außerdem einer 43-Jährigen unter den Rock und schlug der Frau einen Maßkrug ins Gesicht. Hier geht's zur Meldung.

Wiesnblaulicht: Die Meldungen vom Montag, 24.09.2018

Auch am zweiten Wiesn-Tag hatten die Beamten wieder einiges zu tun: Am Sonntag kam es unter anderem zu Diebstählen, einer Körperverletzung und einem Angriff auf einen Polizisten. Hier alle Meldungen:

21-Jähriger beißt Polizist in den Oberschenkel

Am Sonntagabend kam es zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Afghanen und Sicherheitsangestellten. Der junge Mann ging dabei äußerst aggressiv auf die Ordner los und konnte erst durch eine hinzugerufene Einsatzgruppe der Wiesn-Wache außer Gefecht gesetzt werden.

Als der 21-Jährige zu Boden gerungen wurde, biss er einem Polizisten in den linken Oberschenkel. Der Beamte erlitt dabei eine drei Zentimeter lange Bisswunde und musste in der Wiesn-Ambulanz versorgt werden. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Gegen den Afghanen wurde Anzeige erstattet und Hausverbot für das Oktoberfest erlassen.

Spanische Taschendiebfahnder wieder erfolgreich

Die spanischen Taschendiebfahnder, die zur Unterstützung ihrer deutschen Kollegen auf der Wiesn unterwegs sind, waren wieder erfolgreich. Am Sonntagabend schnappten die Beamten einen 37-jährigen Kubaner, der den Rucksack einer auf der Bierbank tanzenden Brasilianerin klauen wollte. In seinem Besitz wurden außerdem mehrere Jacken gefunden, die ihm offenkundig ebenfalls nicht gehörten.

Auf der Wache randalierte der wohnsitzlose Mann und schlug seinen Kopf mehrfach gegen die Wand. Er wurde zum Sanitätsdienst und später ins Krankenhaus gebracht. Die beklaute Brasilianerin bekam ihren Rucksack wieder zurück.

25-Jähriger will mit Butterfly und Drogen auf die Wiesn

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Ordnungsdienst bei der Einlasskontrolle ein Butterfly-Messer in der Umhängetasche eines 25-Jährigen. Der Slowene wurde daraufhin der Polizei übergeben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Dose mit

Drogen. Der Mann wurde daraufhin angezeigt und gegen Zahlung einer sogenannten Sicherheitsleistung wieder entlassen.

Schlägerei nach Foto unter dem Rock

Am Sonntagabend hat ein 45-jähriger Kroate einer Wiesn-Besucherin unter den Rock fotografiert. Zeugen gingen daraufhin auf den Übeltäter los, woraufhin sich eine Schlägerei entwickelte. Der 45-Jährige verdrehte sich bei dem Handgemenge den Fuß, sodass er anschließend nicht mehr auftreten konnte.

Sämtliche Beteiligten wurden daraufhin zur Wiesn-Wache gebracht, wo der Vorfall aufgenommen wurde. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und sexueller Beleidigung erstellt.

Wiesnblaulicht: Die Meldungen vom Sonntag, 23.09.2018

Das erste Wiesenwochenende begann mit den üblichen Delikten: Diebstahl, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe und Betäubungsmittelverstöße. Hier alle Meldungen:

Taschendieb wird von spanischen Fahndern erwischt

Taschendiebfahndern aus Spanien, die zur Unterstützung ihrer deutschen Kollegen auf der Wiesn sind, fiel am Samstag ein 27-Jähriger auf, der sich in einem Zelt auffällig verhielt. Die Beamten konnten beobachten, wie der Mann einer Besucherin im Gedränge den Geldbeutel aus der Handtasche klaute. Die Polizisten nahmen den Mann fest.

Positiver Nebeneffekt: Bei der Geschädigten handelte es sich um eine 28-jährige Spanierin – die Vernehmung konnte also in der Muttersprache stattfinden. Der Taschendieb ist bereits einschlägig bekannt. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Hitler-Gruß auf dem Festgelände

Drei Besucher und drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten kurz vor 22 Uhr am Samstag einen 51-Jährigen, der auf dem Festgelände den Hitler-Gruß zeigte. Der Mann wurde angezeigt.

Mann fotografiert Frauen unter den Rock

Security-Mitarbeiter brachten am Samstagabend einen 30-jährigen Italiener in die Wiesnwache. Der Tourist hatte zuvor drei Frauen mit seinem Handy unter den Rock fotografiert. Eine 21-Jährige hatte die Taten beobachtet und die Sicherheitskräfte in Kenntnis gesetzt. Der Italiener wurde nach der Anzeigenerstattung und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

Taschendieb scheitert an Breznverkäufer

Ein 23-jähriger scheiterte bei dem Versuch, die Fünf-Euro-Scheine eines Brezn-Verkäufers zu klauen. Er wurde nämlich dabei beobachtet, wie er die Scheine aus dem Geldbeutel des Mannes zog. Der Verkäufer selber merkte ebenfalls eine Berührung, drehte sich um und sah, wie der Mann die Fünf-Euro-Scheine gerade einsteckte. Als die Polizei den Münchner durchsuchte, wurde noch eine weiterer Geldbeutel gefunden. Die Ermittlungen laufen, der 23-Jährige wurde angezeigt.

Körperverletzung durch Weißbierglas

In einem Biergarten auf dem Festgelände gerieten am Samstagabend zwei Gruppen in Streit. In dessen Verlauf kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen, ein Mann schlug einem 26-jährigern aus Villingen-Schwennigen ein Weißbierglas auf den Kopf. Alle Beteiligten wurden wegen einer wechselseitigen Körperverletzung angezeigt.

Sexueller Übergriff auf 24-Jährige

Zwei Münchner (24 und 43 Jahre alt) haben in einem Festzelt eine 24-jährige Touristin aus Schweden festgehalten, der 24-Jährige griff ihr dann in den Intimbereich. Aufgrund der sofortigen Gegenwehr ließen die beiden Männer aber von der Schwedin ab. Sie wurden anschließend von der Polizei festgenommen und auf die Wiesnwache gebracht. Nach der Anzeigenaufnahme werden sie dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Fahrgeschäft bleibt stehen - mit Personen drin

Am Samstag gegen 20.10 Uhr ging eine Meldung bei der Wiesn-Wache ein, dass ein Fahrgeschäft mit Fahrgästen aufgrund eines technischen Defekts stehen geblieben sei. Nach circa 25 Minuten konnte der Defekt behoben werden und die Personen wieder sicher zur Ein- und Ausstiegsstelle gefahren werden. Keiner der Fahrgäste kam dabei zu Schaden. Sie nahmen den Vorfall mit Humor und erhielten ihr Eintrittsgeld wieder zurück. Das Fahrgeschäft stellte seinen Betrieb für diesen Abend ein.

Wiesn-Besucher hat Haschisch dabei

Bei den Einlasskontrollen wurde bei einem 21-Jährigen aus München Haschisch in nicht geringe Menge gefunden. Der Mann wurde nach beendeter Sachbearbeitung in die Haftanstalt im Polizeipräsidium München gebracht.

Das Wiesnblaulicht vom Samstag, 22.09.2018

Einen ersten Polizeibericht von der Wiesn wird es am Sonntag geben. Doch bereits am ersten Tag hat die Aicher-Ambulanz einen kleinen Zwischenstand gemeldet. Der erste Patient - ein Mann in Mönchskutte - musste demnach auch 32 Minuten nach dem Beginn des Bierausschanks wegen überhöhten Alkoholkonsums behandelt worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich nicht um einen Ordensmann handelte, erläuterten die Sanitäter der Aicher Ambulanz. Die Kutte sei aber echt gewesen.