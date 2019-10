Bereits rund eine Stunde vor Anpfiff hätten einige Fans, die "augenscheinlich der Problemfanszene des F. C. Hansa Rostock zuzuordnen waren", neben dem Gästevorplatz am Ostseestadion Pyrotechnik gezündet und diese "in Richtung der auf dem Gästevorplatz wartenden Gästefans geworfen." In dem Bericht wird zudem geschildert, dass auch ein "Leuchtspurgeschoss" in Richtung der mitgereisten Löwen-Fans abgefeuert wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet. Laut der Polizeiinspektion Rostock wurde niemand verletzt.