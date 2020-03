"Unser Leben hat sich geändert", sagt OB Dieter Reiter in seinem Appell an die Münchner: "Bleiben Sie zu Hause!" Seit Gaststätten und Cafés geschlossen sind, trifft man sich in Parks, an Spielplätzen oder an der Isar. Die Leute sitzen beieinander, manche umarmen sich, busseln sich zur Begrüßung ab. Im Englischen Garten trafen sich am Mittwochabend rund 70 Leute, die Party machen wollten. Als die Polizei kam, wollte die Gruppe nicht freiwillig gehen, die Beamten mussten sie mit sanftem Druck aus dem Park drängen. Am Monopteros feierten 15 Leute zusammen.