Polizeieinsatz am Jagdhaus von Ernst August von Hannover

Laut Polizei bat der Mann am Telefon um sofortige Hilfe, da er in einer Notsituation sei und in einem Graben liegen würde. Nach rund 20 Minuten kamen die Beamten und konnten dort zwei Personen antreffen, nicht aber den Welfenprinzen. Als man gemeinsam zum Jagdhaus fuhr, wurde das Paar vom Eigentümer des Grundstücks verwiesen. Der Anrufer sei auch der Polizei gegenüber aggressiv in Erscheinung getreten. Der Prinz soll mit einem 30 Zentimeter langen Messer gedroht haben. Es kam zur Prügelei, die mit einem "Abwehrstoß" und einem am Boden liegenden Ernst August endete, so schildert die Polizei den Vorfall. Seine Hände seien danach mehrfach fixiert worden. Ein dazugerufener Arzt wies den 66-Jährigen in die Psychiatrie eines Klinikums ein. "Aus Selbstschutz", so ein Beamter zu "Bild".