So kam es am Viktualienmarkt zu einer Attacke mit einem Maßkrug. Im Biergarten waren ein Bayernfan und ein Österreicher aneinandergeraten. Der Streit eskalierte, der Bayernfan nahm seinen Maßkrug und schlug ihm seinen Kontrahenten auf den Kopf. Der Österreicher musste stationär in einer Klinik behandelt werden, der Bayernfan flüchtete. Die Ermittlungen zu seiner Person laufen.