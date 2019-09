Selbst moderate AfDler brechen gezielt Tabus

Bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg feierten die AfD-Kandidaten, die zu Björn Höckes "Flügel" gehören, große Erfolge. Worin besteht die Faszination, die solche radikal-nationalistischen Politiker auf die Wähler ausüben?

Nach allem, was man weiß, gibt es einen kleinen, extremistischen Wähleranteil, der die entsprechende Ideologie teilt, und einen größeren Wähleranteil, der darüber entweder uninformiert ist oder aber gleichgültig, weil die Zustimmung zu einzelnen politischen Positionen beziehungsweise das Bedürfnis nach Ausstellung des sprichwörtlichen Denkzettels überwiegt. Man tut jedenfalls sicher gut daran, nicht kurzschlüssig von purer Faszination auszugehen, und es bedarf weiterer Forschung zum Beispiel über die Wirkung von Konformismus. Dass es zur eigenen Radikalisierung führen kann, wenn man mit genügend Nachbarn gesprochen hat, die sich radikalisiert haben, ist ja bereits bekannt und eine der größten und unterschätztesten Gefahrenquellen, weil sie nicht durch öffentliche Auseinandersetzung mit parteipolitischen Positionen bekämpfbar ist.

Sehen Sie die Gefahr, dass diese weit rechten Kräfte auf kurz oder lang den Kurs innerhalb der AfD bestimmen werden? Oder ist die AfD bereits eine verkappte NPD?

Es ist ein Faktum, dass sich die AfD seit ihrer Gründung durch Bernd Lucke kontinuierlich immer weiter nach rechts bewegt hat. Ob sich das fortsetzen wird, ist eine andere Frage, denn damit treten ja auch Zerreißproben für die Partei auf, deren Ausgang sich nicht seriös vorhersagen lässt. Daraus ergibt sich auch, dass man natürlich feststellen muss, dass es in der AfD nationalsozialistisches Gedankengut gibt, ohne dass deshalb die Partei als Ganze als faschistisch bezeichnet werden kann. Diese Unterscheidung ist schließlich ganz wesentlich für die Arbeit des Verfassungsschutzes, auf dessen Einordnung die Partei ja auch mit entsprechender Sorge achtet.

Lässt sich Ihrer Meinung nach eine Verschiebung der Schamgrenze feststellen, die die Menschen bislang von gewissen radikalen Ausfällen abhielt?

Ja, die Grenze zwischen dem Sagbaren und dem Unsäglichen verschiebt sich. Sätze, wie diejenigen des sogar zum moderaten AfD-Flügel gerechneten Alexander Gauland, die Menschen akzeptierten einen Jérôme Boateng als Nationalspieler, wollten aber keinen Boateng als Nachbarn, und das Dritte Reich sei nur ein "Vogelschiss" in tausend Jahren großartiger deutscher Geschichte, wären noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.

Fischer: "Die Frage bleibt, wie weit die Radikalisierung führt"

Gibt es – historisch betrachtet – eine bestimmte Zeitspanne, in der sich ein Volk nach einem verlorenen Krieg von radikalen Menschenfängern fernzuhalten pflegt? Im Falle der Deutschen muss ja eine besondere Schwere der Kriegsverbrechen attestiert werden.

Das ist eine interessante Überlegung. Vielleicht gibt es einen Sättigungsgrad auch für antifaschistische Erziehung. In diesem Fall wäre um so mehr davor zu warnen, den Faschismusvorwurf zu oft und zu leichtfertig zu wiederholen, weil das dann nur dazu führen könnte, dass der Faschismus im Ergebnis verharmlost würde. Die Frage bleibt aber, wie weit die Radikalisierung führt. Mit einem überschaubaren Anteil an radikalen, auch extremistischen Kräften kann eine liberale Demokratie leben, und das hat auch die Bundesrepublik Deutschland ja bereits trefflich bewiesen, gegenüber dem Erstarken der NPD Ende der 1960er-Jahre ebenso wie gegenüber dem Linksterrorismus der 70er- und 80er-Jahre. Vor allem muss man darauf achten, dass man nicht in jene Falle geht, die der juristische Kollege Bernhard Schlink kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" treffend analysiert hat: Wenn politische Positionen, die bei den demokratischen Parteien unbeliebt sind, zu leichtfertig als "rechts" gebrandmarkt und ignoriert werden, nehmen sich die demokratischen Parteien selber die Möglichkeit, diese Themen ihrerseits zu besetzen, weil sie dann ja das selbstgesetzte Tabu brächen. So werden solche Themen unfreiwillig für radikale Bewegungen reserviert. Die Frage nach dem Umgang mit den sozialen Konsequenzen der Globalisierung, unter der sich alle Themen populistischer Bewegungen zusammenfassen lassen, von der Problematik politischer Flucht und sozioökonomischer Migration bis hin zur Alternative zwischen Freihandel und Protektionismus, ist aber zu wichtig, um sie Vereinfachern und Hasspredigern zu überlassen.

Eine Frage, die Wissenschaftler ungern beantworten, weil sie sich mit der Zukunft befasst, die die AZ aber trotzdem stellt: Wird sich der politische Radikalismus, besonders der rechte, Ihrer Meinung nach wie ein Flaschengeist zurück in die Flasche befördern lassen – oder werden wir lernen müssen, mit ihm zu leben?

Um es im Geiste Karl Valentins zu sagen: Nichts lässt sich schwerer vorhersagen als die Zukunft. Sicherlich ist die gegenwärtige Lage gefährlich für die liberalen Demokratien, vor allem, weil sie allenthalben ganz bewusst in Frage gestellt werden und viele Menschen sich auch nicht mehr klar zu machen scheinen, wie gerne und angenehm sie in dieser Staats- und Gesellschaftsform leben. Auch dies ist vielleicht eine Konsequenz der begrenzten Zeitspannen, in denen politisch-historische Sensibilitäten wirken. Aber man darf auch nicht vergessen, wie stark die Selbstheilungskräfte liberaler Demokratien sind.

