Die Grünen-OB-Kandidatin Katrin Habenschaden äußerte sich "überrascht" über das Ausmaß der Probleme. Jetzt gehe es um eine "schonungslose Bestandsaufnahme und schnellstmögliche Beratung der Misere in den zuständigen Stadtratsgremien".

Aktion Münchner Fahrgäste spricht von "Sanierungsstau"

Etwas weniger dramatisch will das Ganze die SPD sehen. Hier betont man, wie viel Geld in den Amtsjahren von Dieter Reiter für den Ausbau des ÖPNV beschlossen wurde – etwa mit der "Ausbau-Offensive" von 5,5 Milliarden Euro, dem größten Programm dieser Art, das es je gab. SPD-Fraktionschef Alexander Reissl will keinen größeren Investitionsstau im U-Bahn-Netz sehen. "Es gibt ein paar Problemstellen", sagte er. "Aber man braucht jetzt nicht so zu tun, als sei die komplette U-Bahn Schrott und kaputt." Eine Ursache für die Probleme sei, dass die U-Bahn heute viel stärker beansprucht werde als früher. Die Züge würden schließlich inzwischen in viel engerem Takt fahren.

Die parteiunabhängige Aktion Münchner Fahrgäste hingegen spricht explizit von einem "Sanierungsstau" bei der U-Bahn. Sprecher Stefan Hofmeir fürchtet, dass sich die Situation noch verschärft. "Wenn ab Dezember die MVV-Tarifreform mit den verbilligten Zeitkarten kommt, wird es bei vielen Linien noch zusätzlich zu Überlastungen kommen", glaubt er.

Ingo Wortmann hatte auch betont, wie wichtig der zweite U-Bahn-Betriebshof in Neuperlach sei. Auch diese Planungen würden aber viel zu langsam laufen, sagte Hofmeir. Der MVG-Chef hat offenbar eine Debatte ausgelöst, die noch lange nicht zu Ende ist.

Lesen Sie auch: Dauer-Ärger bei MVV und MVG - Was die Münchner nervt