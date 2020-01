Ex-Politiker und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Günther Krause blickt auf eine recht holprige Karriere zurück. Was waren die Meilensteine in seinem Leben? Welche Skandale und Affären hat er verursacht? Und wie lebt er eigentlich privat?



Günther Krause (66) kann sowohl als Politiker wie auch als Unternehmer eine Reihe von Skandalen vorweisen. Politischen Affären, Zwangsräumung, Insolvenzverfahren: Der Ex-Politiker machte vor allem mit negativen Nachrichten von sich reden. Nachdem es letzte Staffel nicht geklappt hat, zieht er im Januar 2020 ins Dschungelcamp ein.