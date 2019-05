Vom Klinikum hieß es gestern, die fehlende Gemeinnützigkeit habe in der Vergangenheit immer wieder das Engagement von Bürgern erschwert. Alles, was über die klassische medizinische Versorgung hinaus geht, sei gar nicht durch Spenden zu unterstützen möglich gewesen – etwa auch psychologische Angebote für krebskranke Kinder "Wir sehen den Wechsel in die Gemeinnützigkeit als große Chance, um über die reine medizinische Versorgung hinaus in das Wohl unserer Patientinnen und Patienten zu investieren", sagte Klinik-Chef Axel Fischer gestern.

Mattar (FDP): "Am Ende zahlt alles wieder der Steuerzahler"

Doch es gab auch Kritik. Die OB-Kandidatin der Grünen, Katrin Habenschaden, sagte: "Das ist schon ein befremdlicher Zickzackkurs. Uns wurde immer erklärt, dass die Servicegesellschaften alternativlos seien, um Arbeitsplätze zu rechnen. Wir haben da nur mit großen Bauchschmerzen zugestimmt. Und jetzt soll es plötzlich doch gehen?"

FDP-Fraktionschef Michael Mattar sagte: "Ich halte das für ein Ablenkungsmanöver. Die Sanierung scheint ja überhaupt nicht zu funktionieren. Und am Ende zahlt alles wieder der Steuerzahler."

