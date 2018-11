Als Nachfolger für den CSU-Vorsitz wird Markus Söder gehandelt. Wird Merkel mit ihm besser zurechtkommen?

Arg viel schlechter als in den letzten Monaten ist es ja kaum mehr möglich. Die Frage ist vor allem, ob Söder überhaupt bereit ist, sich jetzt so stark in die Bundespolitik einzumischen. Oder ob es letztlich nicht insgesamt darum geht, sich erst einmal in Bayern wieder zu stabilisieren. Insofern kann man davon ausgehen, dass es dann auf der Bundesebene zunächst gar keine so harten Konflikte gibt.