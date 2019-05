München - Wenn der FC Bayern am Samstag im Pokalfinale auf RB Leipzig trifft, werden auch Robert Lewandowski und Timo Werner gemeinsam auf dem Platz stehen. Vielleicht zum vorerst letzten Mal als Gegner. Denn Werner, der seinen 2020 auslaufenden Vertrag in Leipzig nicht verlängern wird, gilt seit Monaten als möglicher Neuzugang in München. Dort ist der 23-Jährige ein Kandidat als Alternative und langfristiger Nachfolger von Lewandowski.