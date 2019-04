Hummels-Freund ist Heidenheim-Fan

Bei den Bayern trifft er am Mittwochabend auf einen echten Heidenheim-Experten: Mats Hummels. "Ich gucke sie tatsächlich relativ viel. Vor allem, weil ein guter Freund von mir großer Heidenheim-Fan ist", sagte der Verteidiger nach dem 1:1 am Samstag beim SC Freiburg. "Ich kenne sogar einige Spieler, sie sind spielerisch gut", ergänzte Hummels: "Vorne der legendäre Schnatterer, auch Dovedan (Nikola, d. Red.) ist ein sehr guter Spieler." Außerdem verfüge Stürmer Robert Glatzel, der gebürtige Münchner, über "eine gewisse Kopfballwucht", so Hummels, "sie sind wirklich eine gute Truppe".