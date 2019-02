Wir werden bereit sein – und es wird ein sehr, sehr schweres Duell." Natürlich auch für die Bayern, die nach der 1:3-Pleite in Leverkusen unter Druck stehen. Am Mittwoch geht‘s im DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hertha BSC, dann warten in der Liga Schalke und Augsburg, ehe die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zum Clash an Liverpools Anfield Road antritt. In 14 Tagen könnten sämtliche Titelträume schon beendet sein. Verzockt Bayern jetzt alles?