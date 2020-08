In der ersten Pokalrunde könnte es übrigens zum Wiedersehen zweier alter Kumpels kommen. Bayerns Königstransfer Leroy Sané, der am 11. September aller Voraussicht nach sein Pflichtspiel-Debüt geben wird, trifft dabei auf einen ehemaligen Mitspieler. "Er hat mit unserem Stürmer Mark Brasnic in der Jugend in Leverkusen zusammengespielt. Die beiden haben Kontakt gehalten und Sané hat ihm geschrieben, dass er sich freut, sein erstes Pflichtspiel für die Bayern am 11. September gegen Düren zu bestreiten", sagte Dürens Präsident.