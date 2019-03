Podiumsdiskussion in London Herzogin Meghan: Ehrenvolle Aufgabe am Internationalen Frauentag

Herzogin Meghan (37) setzt sich seit Jahren für Frauenrechte ein. Da ist es kein Wunder, dass die Ehefrau von Prinz Harry (34) am Internationalen Frauentag, der am 8. März begangen wird, nicht die Füße stillhält. Ganz im Gegenteil, ihre Babypause muss noch warten. Denn die schwangere Herzogin von Sussex wird in London an einer besonderen Podiumsdiskussion teilnehmen.