Seriensieger Real Madrid? Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City akut gefährdet. "Madrid schaut in den Abgrund", orakelte die spanische Tageszeitung "As". CR7-Klub Juventus Turin? Im Rückspiel gewaltig unter Druck nach dem 0:1 in Lyon. "Eine desaströse Leistung von Juventus, für die es keine Entschuldigung gibt", schimpfte Italiens Gazette "Tuttosport". Vorjahresfinalist Tottenham? Gegen die wilden Leipziger vor dem Aus. Das Milliarden-Projekt Paris St. Germain samt Neymar und Kylian Mbappé? Gegen die genauso wilden Dortmunder schwer auf der Kippe. Und Vorjahressieger FC Liverpool? Muss gegen die knüppelharte Beton-Abwehr von Atlético Madrid erst mal treffen. Erfolgscoach Jürgen Klopp sah sich genötigt, den Atlético-Fans vor dem Rückspiel schon mal ein bisschen zu drohen: "Willkommen in Anfield. Es ist noch nicht zu Ende."