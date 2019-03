Fahren Autos weiterhin an der Isar?

Denn auf Antrag der Stadtrats-Grünen hin hat sich das Planungsreferat jahrelang mit dem Vorschlag beschäftigt – zumindest für den innerstädtischen Abschnitt zwischen Reichenbach- und Luitpoldbrücke. Und winkt jetzt ab und will den Stadtrat diese Woche beschließen lassen, die Autos weiter auf so vielen Spuren wie bisher an der Isar entlang sausen zu lassen. Die Frage ist: Will das auch der Stadtrat – oder nicht?