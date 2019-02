Von Bayrisch über Kroatisch und Amerikanisch bis hin zu Mexikanisch

Natürlich gibt’s auch was zu Essen und davon reichlich. Ein Blick auf die Speisekarte verrät: Hier gibt es so ziemlich alles außer Asiatisch. Essen kann man im Blücher von früh bis spät: Ab 10 Uhr gibt’s Frühstück, von 11 bis 16.30 Uhr warten drei Menüvarianten mit Suppe und Salat auf die hungrige Arbeiterschaft und am Abend geht’s sowohl gut-bürgerlich als auch international zu: Von Bayrisch über Kroatisch und Amerikanisch bis hin zu Mexikanisch, hat man hier die Auswahl.