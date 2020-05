FC Bayern plant offenbar Bundesliga-Neustart

Aus der Politik gab es in den vergangenen Tagen bereits positive Signale. So sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Wochenende der "Bild am Sonntag": "Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai." Laut Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sei das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) "parteiübergreifend auf Zustimmung gestoßen".