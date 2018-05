11:22 Uhr: Heynckes spricht noch einmal über den Beginn seiner Interimsarbeit beim FC Bayern. Damals habe er wenig Zeit gehabt, mit den jungen Spielern zu arbeiten, das sei eigentlich seine Art. Aber es habe viele Dinge gegeben, die damals wichtig waren. Er sieht große Talente beim FC Bayern, "das sind gute Jungs, das ist ein steiniger Weg. Es gehört dazu, dass man im Privatleben große Disziplin hat und auch in der Mannschaft. Dazu gehört auch, dass man in jungen Jahren nicht so viel Geld verdient. Das tötet den Hunger auf Erfolg. Ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern - 160 D-Mark im Monat. Aber das ist der Zeitgeist." Ohne Namen zu nennen, weist Heynckes auch auf ein Negativbeispiel hin. Da habe er sich gekümmert, habe aber nicht die entsprechende Reaktion erlebt. Es macht aber Spaß, wenn sie mitziehen."

11:21 Uhr: Gibt es ein Muster beim Ausscheiden der Champions League? "Das müssen Sie selbst beantworten, dafür sind Sie Sportjournalisten. Dabei haben selbst Experten Probleme."

11:18 Uhr: "Das ist jetzt keine Abschiedstournee für mich. Das hatte ich 2013. Ich emfinde keine Wehmut oder Entzugsentscheidungen. Ich bin wieder happy, wenn ich daheim bin bei meiner Frau. Bei meinem Hund Cando, bei unserem Stubentiger. ich bin gerne hier an der Säbener Straße, arbeite gerne mit den Spielern. Nostalgie ist nicht angesagt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der letzte Vorhang fällt. Ich wünsche mit für meine Spieler, dass wir die Saison erfolgreich abschließen. Wir arbeite darauf hin, dass wir das Pokalfinale erfolreich bestehen.

11:15 Uhr: Identifikation mit dem Verein? Heynckes bringt das Beispiel Juventus Turin - nach dem Zwangsabstieg sei Gigi Buffon geblieben. Jonas Hector sei auch ein tolles Beispiel, "ein Signal, das die große Verbundenheit mit dem Klub symbolisiert".

11:13 Uhr: Zu Sven Ulreich - "Ich habe in Madrid ausnahmsweise direkt nach dem Spiel zur Mannschaft gesprochen, weil die Mannschaft eben maßlos enttäuscht war. Natürlich habe ich in der Gruppe auch diese Dinge angesprochen, Sven oder Rafi oder Javi. Ich denke nicht, dass ich Sven wirklich aufbauen muss. Er weiß, wie ich zu ihm stehe. Er hat mein Vertrauen, er vertraut mir. Das geht ohne viele Worte. Ich mache mir darüber deshalb keine Gedanken."

11:11 Uhr: Nachfragen zu Manuel Neuer ... "Sie müssen sich gedulden! Es ist toll, wie er sich heranarbeitet mit den Fitnesstrainern. Manuel hat große Ambitionen, zur WM zu gehen. Ein Risiko werden die Ärzte nicht eingehen, auch Manuel Neuer nicht. Es ist eine sensible Verletzung - und da ist in der Vergangenheit nicht alles so gut gelaufen."

11:09 Uhr: Auch ohne den Champions-League-Titel sei es für den FC Bayern eine erfolgreiche Saison! Heynckes erzählt nebenbei von Hermann Gerland, den er einst zum Klub holte ... wie er sich in Birkenstock-Sandalen vorgerstellt habe in Bermuda-Shorts .. und Vereinsboss Scherer gefragt habe, wer das denn bitte sei. "Aber ich habe schon immer eine gute Menschenkenntnis gehabt."

11:04 Uhr: Heynckes hatte 2013 mit seiner Karriere abgeschlossen - "aber natürlich sind wir nach dem Aus in Madrid alle enttäuscht". Seiner Meinung nach war der Champions-League-Titel angesichts der Konkurrenz machbar. "Aber wir sind profis und müssen mit solchen Niederlagen leben, und ich denke, dass die Mannschaft wieder zu ihrer Normalität findet. Es geht morgen um drei Punkte, dass wir die Serie fortführen, dass wir die Spannung hinsichtlich des Pokalfinales hochhalten. Mir kommt in der Berichterstattung zu kurz, was die Mannschaft inhaltlich geleistet hat. Auf einem solchen Niveau zu spielen - so wie wir am Mittwoch gespielt haben, das habe ich selten gesehen. Das war nicht nur Fußball - das war Kunst. Wir bleiben jetzt in Schwung. Undwir haben gestern mit den Spielern, die in Madrid nicht gespielt haben, überragend trainiert. Das Ausscheiden werden wir sicher verdauen.

11:03 Uhr: Heynckes über ein Comeback von Manuel Neuer. Es sei bereits mit ihm abgestimmt gewesen, dass er nicht mit nach Madrid fliegt. Neuer werde heute sein Torwarttraining forcieren und in der nächsten Woche weitere Trainingsformen mit der Mannschaft absoliveren werde. Dann muss man sehen, was die Ärzte sagen. Klare Aussage von Heynckes: Neuer ist morgen nicht im Kader! Er hält sich weiter zurück, wann der Welttorhüter zurückkehrt.

11:00 Uhr: Jupp Heynckes ist da ... und spricht ... leider ist das Mikrofon nicht angeschaltet ... jetzt aber ... Heynckes bedauert den Abstieg des 1. FC Köln und wünscht der Mannschaft den direkten Wiederaufstieg. Er hat die tolle Atmosphäre dort immer genossen, "am besten mit einem Sieg".

10:59 Uhr: Angesichts seines folgenschweren Fehlers im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid ist Bayern-Torhüter Sven Ulreich in die Offensive gegangen: Lesen Sie hier mehr dazu!

10:55 Uhr: Und dann ist da natürlich die Frage, ob Manuel Neuer am Samstag vielleicht sogar zu seinem sehnlichst erwarteten Comeback kommt...

10:53 Uhr: Man darf gespannt sein, welche Profis Jupp Heynckes in Köln bringt. Lässt er wieder die Ersatzspieler ran - oder denkt er schon an das Pokalfinale gegen Frankfurt am 12. Mai und spielt die Mannschaft für den möglichen Gewinn des Doubles ein?

10:51 Uhr: Der 1. FC Köln ist bereits abgestiegen. Die Rheinländer mit dem scheidenden EX-FCB-Profi Claudio Pizarro in ihren Reihen werden sich mit einer ansprechenden Leistung beim eigenen Publikum aus der Bundesliga verabschieden wollen. beschließt.

10:48 Uhr: Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker - heute mit der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. In wenigen Minuten spricht Bayern-Trainer Jupp Heynckes.

Vorbericht

"Bei mir kommt nie Wehmut auf", hatte Jupp Heynckes nach dem Schlusspfiff in Madrid betont. Dabei endete mit dem 2:2 bei Real für den 72-Jährigen eine außergewöhnliche Serie. Bisher hatte Heynckes immer das Finale erreicht (1998, 2012, 2013), wenn er an der Champions League teilnahm - und den Wettbewerb zweimal gewonnen).

"Ich denke, nicht viele gehen mit 72 Jahren noch solche Abenteuer ein", meinte der Trainer mit Blick auf seine erfolgreiche Zeit in München seit Oktober letzten Jahres – er führte den FC Bayern in der Champions League bis kurz vors Finale, in der Bundesliga von Platz fünf zur Meisterschaft und im DFB-Pokal ins Endspiel. Jetzt will er mit seiner Mannschaft unbedingt das Double holen - und ganz nebenbei noch die Bundesliga-Saison zu Ende bringen.

Am Samstag (15:30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) geht's zum als Absteiger feststehenden 1. FC Köln - und die brennende Frage lautet dabei eigentlich nur, ob Manuel Neuer womöglich zurückkehrt. Der Welttorhüter arbeitet nach seinem dritten Mittelfußbruch im September 2017 weiter am Comeback, am Freitag absolvierte der 32-Jährige nach dem Aufwärmen ein intensives Torwarttraining und nahm an einer Spielform mit der Mannschaft teil. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte zuletzt gesagt, dass er einen "klaren Plan" beim Welttorhüter und seinem Ersatz Sven Ulreich habe. Einen konkreten Zeitpunkt für das Comeback von Neuer nannte der Coach bislang nicht.

Wir begleiten den Pressetalk mit Jupp Heynckes am heutigen Freitag ab 11 Uhr in unserem Liveticker.