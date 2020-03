"Man hat mich angerufen und gesagt: 'Es ist Schluss mit der Talkshow.' Und ich fragte: 'Was machen wir dann?' Die Antwort war: 'Such dir einen neuen Sender!' Was der Anlass war, weiß ich bis heute nicht. An den Quoten kann es nicht gelegen haben", erklärt Hans Meiser in einem Interview mit "t-online" die damalige Situation.