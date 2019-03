Sex-Tape von Herzogin Meghan tatsächlich echt?

Eine anonyme Anruferin hätte sich vor einem Jahr bei Blatt gemeldet: "Sie sagte mir: 'Ein Typ hat mir vor vier Jahren ein Tape von dieser Schauspielerin, diesem Model geschickt (...) Sie hat Oral-Sex mit einem Mann.'" Blatt hakte nach, wollte den Namen des Stars erfahren, um juristische Konsequenzen deuten zu können. Die Frau knickte ein. Blatt weiter: "Sie sagte, der Name von der Frau auf dem Video sei Meghan und dass sie in Kürze einen Prinzen heiraten würde, in England."