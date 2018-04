München - Der FC Bayern wird im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am Dienstag wohl wieder auf David Alaba und Javi Martínez bauen können. Zum Einsatz von Arjen Robben konnte Trainer Jupp Heynckes am Freitag "noch nichts Definitives sagen". (Hier gibt's den PK-Liveticker zum Nachlesen) Am Samstag (15:30, Sky und im AZ-Liveticker) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt werde das Trio aber in jedem Fall noch geschont.