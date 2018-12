"Wir haben mit Mats gesprochen, hatten ein gutes Gespräch mit ihm. Er fühlt sich wohl in München. Es ist klar, dass man bei Bayern München große Konkurrenz hat – immer. Als ich hier gespielt habe, gab es neun Stürmer. Da musste man sich auch mal durchsetzen. Genauso gibt es beim FC Bayern drei, vier Innenverteidiger, mit denen man sich auseinandersetzen muss", sagte der Bosnier in der Mixed Zone: "Mats nimmt das auch an, hat heute wieder gezeigt, dass er einer der besten Innenverteidiger in Deutschland ist." (Lesen Sie auch: FC Bayern verkürzt auf BVB und wittert Chance)