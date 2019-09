Persönliche Botschaft auf Instagram Prinz Harry: Die Vorfreude auf die Afrika-Reise ist riesig

Prinz Harry (34) scheint es kaum mehr erwarten zu können: Bald steht seine Reise nach Afrika an - mit dabei werden auch Herzogin Meghan (38) und Baby Archie (3 Monate) sein. Ein Umstand, der den Prinzen wohl noch aufgeregter sein lässt. Auf Instagram postete der britische Royal eine Botschaft an die Fans des britischen Königshauses, die nur so vor Vorfreude sprüht.