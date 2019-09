Per Skype zugeschaltet Herzogin Meghan: Dieser Auftritt war eine Überraschung

Die Technik funktionierte offenbar und so konnte Meghan die Frauen begrüßen: "Ich bin so froh, bei euch zu sein", sagte sie. Sie sei unglaublich stolz, Teil dieses Projekts zu sein, so die Herzogin weiter. Der Queen's Commonwealth Trust, dem Harry und Meghan vorstehen, unterstützt das Projekt. Meghan erklärte zudem: "Ich wünschte, ich könnte bei euch sein, wir sind gerade in Südafrika, Archie macht ein Nickerchen." Als die Gruppe junger Frauen anfängt zu singen, klatscht Meghan zudem begeistert mit.