"Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab", sagte sie am Mittwoch in Kiel über das millionenfach aufgerufene Youtube-Video, das die CDU in die Zange nimmt. Der Spott im Netz ist AKK mal wieder sicher.