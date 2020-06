Hans-Mielich-Platz: Bisher wird hier "to go" getrunken

Hartnäckig kämpft Julian Göttlicher (38) für seinen portugiesischen Getränke- und Snack-Pavillon in Retro-Optik: "Ich habe mich in diese Kioske verliebt. In Lissabon und Porto stehen die nostalgischen und verschnörkelten Pavillons auf jedem größeren Platz. Jung und Alt tauschen sich hier aus. Das fehlt am Hans-Mielich-Platz!", findet er.