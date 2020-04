Corona-Rabatt für Király-Jogginghosen

Mittlerweile verkauft der langjährige ungarische Nationaltorhüter nämlich Jogginghosen in seinem eigenen Online-Shop! Passend zur Corona-Zeit, in der unzählige Menschen von Zuhause aus arbeiten, gibt es aktuell sogar einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Für 9.000 Forint (umgerechnet etwas mehr als 25 Euro) kann sich nun also auch der Löwen-Fan eine Schlabberhose von Kult-Király kaufen.