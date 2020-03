Eric Stehfest: Partnertattoos mit Ehefrau Edith

Zusammen mit seiner Frau Edith posierte er in einem völlig neuen Partnerlook. Beide haben sich die Haare hellblond gefärbt und tragen zahlreiche Tattoos am Körper - sogar im Gesicht und am Kopf. Dass die gestochenen Motive tatsächlich echt sind, bestätigt der Schauspieler im Interview mit "Promiflash": "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche."