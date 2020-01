"Reiter hat an seiner Reform wohl selber die Lust verloren"

Die kernigste Attacke geht an den OB. "Dieter Reiter hat eine Verwaltungsreform mit kürzeren Bearbeitungszeiten angekündigt. Aber dass da irgendwas vereinfacht oder beschleunigt worden ist, können wir nicht sehen", so Roth. Auch die Warteschlangen am KVR seien seither nicht kürzer geworden. Roth: "Reiter hat an seiner Reform wohl selber die Lust verloren."