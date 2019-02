Um die Teilhabe der Frauen an der Politik in Bayern zu erhöhen, haben die Grünen im Landtag den Entwurf für ein umfangreiches "Hälfte-der-Macht-Gesetz" vorgelegt. Wenn es nach den Vorstellungen der zweitstärksten Partei im Landtag geht, würden sich Wahlen im Freistaat radikal verändern. So soll die Zahl der Stimmkreise halbiert und in den dann doppelt so großen Kreisen je ein Mann und eine Frau antreten. Der Gesetzentwurf der Grünen sowie eine ähnliche Vorlage der SPD sollen schon heute im Landtagsplenum in Erster Lesung aufgerufen werden.