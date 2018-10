Am frühen Montagmorgen sind Meghan und Harry in Sydney angekommen. Meghan und Harry gingen am Montag auf dem Flughafen Hand in Hand zu einem wartenden Auto. Eskortiert von der Polizei wurden sie durch die Stadt zu ihrer Unterkunft gebracht. Meghan zeigte ein strahlendes Lächeln.Sie absolvieren ihre erste gemeinsame offizielle Auslandsreise seit der Hochzeit. 16 Tage lang tourt das Paar durch Australien, Neuseeland, die Fidschi-Inseln und das Königreich Tonga.